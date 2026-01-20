  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 17:22

《打擊貪腐》海南省紀委原副書記陳笑波受賄逾3735萬元，一審判囚12年

　　上海市第一中級人民法院今日一審公開宣判海南省紀委原副書記、省監委原副主任陳笑波受賄案，對被告人陳笑波以受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金三百萬元（人民幣．下同）；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

　　經審理查明：2007年至2019年，被告人陳笑波先後利用擔任海南省海口市秀英區委書記，澄邁縣委副書記、縣長，屯昌縣委書記，文昌市委書記，海南省紀委副書記、省監委副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在購置土地、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助。2007年至2024年，陳笑波直接或者通過他人非法收受財物共計折合3735萬餘元。

　　上海市第一中級人民法院認為，被告人陳笑波的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

　　公開資料顯示，60歲的陳笑波2024年10月任上被查，2025年4月被「雙開」。中紀委國家監委當時指，陳笑波的問題包括「利用職權或者職務上的影響為親友經營活動謀取利益，通過民間借貸獲取大額回報」、「違規干預執紀執法活動，洩露工作秘密」等。
《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區