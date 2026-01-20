《打擊貪腐》海南省紀委原副書記陳笑波受賄逾3735萬元，一審判囚12年

上海市第一中級人民法院今日一審公開宣判海南省紀委原副書記、省監委原副主任陳笑波受賄案，對被告人陳笑波以受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金三百萬元（人民幣．下同）；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明：2007年至2019年，被告人陳笑波先後利用擔任海南省海口市秀英區委書記，澄邁縣委副書記、縣長，屯昌縣委書記，文昌市委書記，海南省紀委副書記、省監委副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在購置土地、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助。2007年至2024年，陳笑波直接或者通過他人非法收受財物共計折合3735萬餘元。



上海市第一中級人民法院認為，被告人陳笑波的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



公開資料顯示，60歲的陳笑波2024年10月任上被查，2025年4月被「雙開」。中紀委國家監委當時指，陳笑波的問題包括「利用職權或者職務上的影響為親友經營活動謀取利益，通過民間借貸獲取大額回報」、「違規干預執紀執法活動，洩露工作秘密」等。

《經濟通通訊社20日專訊》