20/01/2026 08:48

《中國要聞》河北加大「煤改氣」補貼，天然氣採暖費用料將降約19%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 河北省四部門提高煤改氣補貼至0.4元/立方米，企業降價0.2元
▷ 政策2025-2026年採暖季實施，邢台市成本降至2.58元/立方米
▷ 河北年用氣量40-50億立方米，財政支出24-30億元

　　河北省住建廳、省發改委、省財政廳、省生態環境廳等四部門近日印發《河北省採暖季農村煤改氣煤改電運行補貼方案》（下稱《方案》），加大「煤改氣」補貼。《方案》明確省級採暖用戶天然氣補貼0.4元（人民幣．下同）/立方米，此外省級補貼還會面向燃氣銷售企業，使得燃氣終端售價降低0.2元/立方米。最終，燃氣採暖用戶負擔實際下降幅度為0.6元/立方米，比此前下降約19%。上述政策將在2025-2026年採暖季起實施。

　　以河北省邢台市為例，其「煤改氣」燃氣銷售價格從原來的3.18元/立方米調降至2.98元/立方米。加上終端用戶用氣0.4元/立方米補貼以後，邢台市「煤改氣」採暖用氣成本為2.58元/立方米。若當地一個普通農村家庭採暖季用氣按照800-1200立方米計算，採暖季總支出約2064元-3096元，較此前下降18.8%。

　　目前，河北一年「煤改氣」對應的民生氣量在40億-50億立方米，按照累計0.6元/立方米補貼計算，對應財政支出在24億-30億元。此外，省內還需承擔氣價倒掛補貼與此前數年未撥付到位的補貼。

*煤改氣補貼退坡，居民無法負擔暖氣成本*

　　2017年，為實現京津冀藍天保衛戰計劃，河北積極參與「煤改氣」，省內各地補貼力度不同，但均遵循逐步退坡原則。以邢台為例，當地計劃補貼共9年，第一個三年補貼0.8元/立方米、次三年0.4元/立方米、最後三年0.2元/立方米。

　　2026年河北省下轄地區陸續到達9年補貼年限，補貼將終止。此前2026年1月3日，河北省發改委等四部門發文明確省級補貼再延長三年，補貼標準為0.2元/立方米。1月9日公布的本次方案則將2025年冬至2026年春的補貼提高至0.4元/立方米。

　　此次方案出台的目的是減輕河北省採暖用戶用氣、用電負擔，確保群眾溫暖過冬，該方案經省政府同意而制定。此前，河北省部分老百姓因採暖費用太貴，而不願在寒冷的冬季打開壁掛爐取暖。據內媒報道，河北農村天然氣價格約3.15-3.4元/立方米，100平米的房子一個冬季的取暖費在5000到10000元左右。根據河北省統計局2024年發布的數據，河北農村居民的人均可支配收入在2024年剛達到22022元，這意味著冬季的採暖費需要佔超過兩成。
 
《經濟通通訊社20日專訊》

18/01/2026 10:55

