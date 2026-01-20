《打擊貪腐》原中國核工業集團總經理顧軍被查，卸任不足兩年

1月19日，中央紀委國家監委發布消息，中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。顧軍成為2026年第三名被查的中管干部。



公開信息顯示，顧軍1963年6月生，上海交通大學核動力工程大學畢業，工商管理碩士，研究員級高級工程師。據公開報道，顧軍的職業生涯起步於中國首座核電站--秦山核電站，1980年代，他作為首批反應堆操縱員參與秦山核電站建設，1999年任秦山第三核電有限公司副總經理。在秦山核電站工作21年後，顧軍轉戰三門核電站，參與籌備中國首個三代核電技術自主化依托項目。



2011年4月，顧軍升任國家核電技術公司總經理。2015年3月，他調任中國核工業建設集團公司，歷任董事、黨組副書記、總經理、董事長，職業角色由項目管理者轉向央企主要負責人。2018年，中核集團與中核建實施合併重組，同年7月，顧軍出任新組建的中核集團董事、總經理、黨組副書記。2024年初，顧軍因年齡原因卸任中核集團董事、總經理職務，結束了六年的中核集團「二把手」任期，直至此番被查。

《經濟通通訊社20日專訊》