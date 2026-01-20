《神州期貨》廣期所調整碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度及交易保證金

廣期所昨日（19日）發布通知稱，經研究決定，自2026年1月21日結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為11%，投機交易保證金標準調整為13%，套期保值交易保證金標準調整為12%。



如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標準與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金標準不同時，則按兩者中幅度大、標準高的執行。

《經濟通通訊社20日專訊》