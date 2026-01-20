《神州期貨》廣期所調整碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度及交易保證金

廣期所昨日（19日）發布通知稱，經研究決定，自2026年1月21日結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為11%，投機交易保證金標準調整為13%，套期保值交易保證金標準調整為12%。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標準與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金標準不同時，則按兩者中幅度大、標準高的執行。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
20/01/2026 09:04
廣期所昨日（19日）發布通知稱，經研究決定，自2026年1月21日結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為11%，投機交易保證金標準調整為13%，套期保值交易保證金標準調整為12%。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標準與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金標準不同時，則按兩者中幅度大、標準高的執行。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
上一篇新聞︰20/01/2026 09:04 《中日關係》日本政府數據：去年１２月赴日中國遊客同比下降４…
下一篇新聞︰20/01/2026 09:04 《打擊貪腐》原中國核工業集團總經理顧軍被查，卸任不足兩年
20/01/2026 09:10 【人行操作】內地１月ＬＰＲ連續八個月不變，５年期以上３﹒５…
20/01/2026 08:54 《駐京專電》李強召開專家、企業家座談會，ＭｉｎｉＭａｘ閆俊…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON