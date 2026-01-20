【車企血戰】乘聯分會：國補退坡疊加消費升級，汽車消費將轉向高端化

乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，隨著新能源汽車購置稅優惠政策調整於2026年正式落地，疊加「以舊換新」等政策對消費升級的引導，中國車市競爭方向發生轉變。政策激勵方向從「普適性補貼」轉向「鼓勵技術升級與品質消費」，推動消費者為拿滿補貼而消費升級，也引導著中國車市在2026年從「價格博弈」轉向「價值競爭」。



2026年置換更新補貼的按比例補貼推動消費者購買高端化，大部分消費者要購買到約20萬元人民幣車型才能拿到全額補貼，因此消費者會在選擇中進一步的升級，推動消費升級和購車價格提升。



這一轉型在市場中已有明確信號。根據乘聯分會統計，2025年1-12月行業降價車型為177款，較2024年減少42款，2026年預計數量會進一步減少，反映出單純依靠價格刺激的市場策略正在收縮。與此同時，消費端調研顯示，超過三成消費者將下一輛車的預算設定在30萬元以上。這兩組數據共同指向一個趨勢：市場對單純「降價」正在脫敏，但對「含金量」越發敏感。



崔東樹認為，2026年車市的核心特徵可概括為：「價格戰」效力遞減，「價值戰」成為主航道。車企競爭的關鍵，已從「誰更便宜」轉向「誰能在主流價格區間，提供更扎實的技術、更越級的配置與更持續的體驗」。這場從2026年年初展示的深刻轉變，意味著行業將進入一個以長期用戶價值為核心的新競爭周期。

《經濟通通訊社20日專訊》