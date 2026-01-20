  • 會員
20/01/2026 12:04

《中國監管》雪球永久封禁多個違規帳號，有「大V」涉操縱市場被官方罰8300萬

　　為積極響應並貫徹落實2026年中國證監會系統工作會議精神，同時為深入推進國家網信辦會同中國證監會開展的「涉資本市場網上虛假不實信息專項整治」行動，投資社區和財富管理平台雪球昨（19日）起啟動專項治理工作，並已對違規帳號「杭州新城路」、「輪回666」、「福祿娃爺爺」作出永久封禁處置。

　　另外，浙江證監局昨日（19日）發布行政處罰決定書，認定雪球「大V」金永榮符合「搶帽子操縱」行為特徵，對其罰沒合計超8300萬元人民幣，並採取3年證券市場禁入措施。據了解，金永榮長期使用「金浤」帳號在雪球平台發布薦股文章，並利用自身影響力實施反向交易。截至2025年4月，其雪球「金浤」帳號粉絲數量超過10.7萬人，2024年9月至2025年4月期間發布帖文的單篇平均閱讀量高達130萬次。

　　浙江證監局指出，雪球作為國內頭部投資交流平台，「金浤」帳號早在2024年9月初就已形成影響力，單篇薦股類文章最高閱讀量達808萬次。根據滬深交易所測算，該帳號發布的案涉薦股文章，對相關股票的價格和成交量有較大影響。
《經濟通通訊社20日專訊》

18/01/2026 10:55

