《中國房產》廣州住建局：加快商品房去庫存，投資1200億改造城中村

據《南方都市報》報道，廣州市住房和城鄉建設局黨組書記、局長蔡勝在接受專訪時表示，在房地產市場發展方面，2026年，市住建部門將把握、主動適應「兩個轉向」的形勢變化，處理好當前和長遠、增量和存量的關係。



蔡勝表示，在控增量上，合理確定住房需求，科學安排土地供應、引導配置金融資源，推動市場供需均衡。去庫存上，加快推動存量商品房去庫存，繼續推進收購存量商品房用於保障性住房、城中村改造安置房等，加大「賣舊買新、以舊換新」政策支持，促進存量住房交易。優供給上，有序推動「好房子」建設，建立「好房子」標準體系，引導房地產企業開發建設不同面積和價位的「好房子」，創建一批「好房子」示範小區。



在城市更新方面，蔡勝介紹，2026年將編制城市更新專項實施規劃與「十五五」規劃，科學劃定更新片區，制定片區實施指引，謀劃城市更新項目庫，啟動謀劃「十五五」30個以上城市更新片區改造。全年城中村改造計劃完成固定資產投資1200億元人民幣，集中力量和資源推動52個新模式城中村改造項目，力爭2026年底前實現安置房「應開盡開」。

