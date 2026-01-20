  • 會員
20/01/2026 16:57

【提振消費】財政部：四方面優化消費貼息，升貼息上限，納入信用卡分期

▷ 財政部優化消費貼息政策，含四方面調整
▷ 提高個人單筆貼息上限至3000元，企業至1000萬元
▷ 新增信用卡分期、數字、綠色、零售領域適用貼息

　　財政部負責人表示，兩項消費貼息政策從四個方面進行了優化：

　　 第一，貼息力度更大了。對於個人消費者，提高了單筆消費的貼息上限，消費者在一家銀行單筆消費可獲得的貼息額由500元(人民幣．下同)提高到3000元，從而更好滿足老百姓的大宗消費需求，助力提升購買力。對於消費服務行業的企業，將單戶享受貼息的貸款額度，從100萬元大幅提高到1000萬元，貼息金額從1萬元相應提高到10萬元，這對確實有資金需求的企業，將獲得力度更大的支持。

　　第二，消費領域更廣了。在個人消費端，將信用卡帳單分期業務納入到了貼息範圍，並取消單筆5萬元以上消費的領域限制，只要是消費貸款，都可以享受貼息。在服務消費端，在現有的餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅游、體育8類領域基礎上，新增數字、綠色、零售3類重點領域，比如數字化轉型的實體店、環保節能服務商、商品零售店等的消費活動中，使用了貸款和信用卡分期業務進行支付的，都可享受貼息。

　　第三，實施期限更長了。兩項消費貸款貼息政策的實施期限都延長到了2026年底，可以給企業的投資，或個人的消費留足足夠的時間進行決策和貸款申請。

　　第四，機構覆蓋面更寬了。從原有20餘家全國性機構擴展到500多家經辦機構，從支持傳統消費到服務新場景、新業態，實現城鄉廣泛覆蓋、線上線下融合，讓政策惠及更廣大的經營主體和人民群眾。
《經濟通通訊社20日專訊》

