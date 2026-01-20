《中國房產》去年上海商業地產大宗交易額487億創11年新低，同比降15%

全球知名商業地產服務和投資機構--仲量聯行近日發布的報告顯示，2025年上海甲級辦公樓、零售物業、物流地產、產業園區等商業地產細分領域的租金仍處於下行通道，大宗市場交易持續下滑，但市場需求在四季度已有溫和復甦跡象。



2025年，上海商業地產大宗交易市場累計達成89宗交易，錄得成交額約487億元人民幣，同比下降15%，為連續第二年下滑，也創出自2014年以來的成交額新低。其中，辦公資產仍為投資者配置重點，成交金額佔比為52%。其後，長租公寓成交額佔比為15%，零售物業佔比為13%，酒店佔比為8%，產業園區佔比為6%，數據中心佔比為5%。



從成交區位而言，2025年的上海大宗成交高度集中於內環內，成交宗數佔比達到41%；內中環佔比為23%；外環外佔比為27%。這顯示內資買家對於上海核心地段優質商辦物業以及酒店的配置需求依舊旺盛。



*整體空置率仍上升，租金下滑*



報告又顯示，2025年全市甲級辦公樓淨吸納量為49.9萬平方米，比2024年的47.63萬平方米增長近5%。其中第四季度淨吸納量為16萬平方米，同比增長13.4%，顯示市場需求有所復甦。



但由於市場供應增加，整體空置率仍在上升，租金下滑。2025年，全市甲級辦公樓新增供應錄得103.7萬平方米，其中第四季度新增31.5萬平方米，這導致全年空置率同比仍上升1.1個百分點至24.3%。與此同時，上海中央商務區市場租金達到6.4元每平方米每天，環比下降2.8%、同比下降12.1%；非中央商務區租金為4.2元每平方米每天，環比下降2.7%，同比下降11%。



仲量聯行認為，儘管大宗交易總額有所回落，但多宗大體量核心資產的成功交易增強了商辦市場的預期。與此同時，外地國企與民營企業家持續在上海布局，反映出投資人對上海優質資產的強勁信心與配置需求。比如，中郵保險作為領投機構以109億元人民幣估值收購靜安區博華廣場項目，直接大幅推高了全年成交額，更成為近年上海乃至全國單體寫字樓領域規模最大的一筆成交。



此外，雖然租金仍在下降，但四季度的單季度下降幅度已經低於全年其他季度的平均降幅，說明租金降幅在放緩。

《經濟通通訊社20日專訊》