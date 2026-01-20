《神州能源》內地汽柴油價每噸均上調85元，年內第一漲

據國家發展改革委消息，1月20日24時國內成品油調價窗口將開啟。受國際油價上漲影響，國內汽、柴油價格將上調，這也是2026年成品油價格首次上調。



1月20日24時起，國內汽、柴油價格每噸均上調85元(人民幣．下同)。全國平均來看：92號汽油、95號汽油、0號柴油每升均上調0.07元。用92號汽油加滿50升油箱將多花3.5元。

《經濟通通訊社20日專訊》