20/01/2026 12:13

【提振經濟】優化實施設備更新貸款財政貼息政策，擴展支持領域

　　財政部、國家發改委、人民銀行、金融監管總局發布關於優化實施設備更新貸款財政貼息政策的通知，擴大政策支持範圍，由設備購置貸款拓展至設備更新項目相關的固定資產貸款，同時納入再貸款政策支持的、2026年起新發放的科技創新類貸款。此外，還增加政策支持領域，增加經辦銀行，優化貼息流程等。

　　擴大支持範圍方面，通知稱，經營主體實施設備更新行動且銀行向其發放貸款的，中央財政對經營主體的設備更新項目相關固定資產貸款本金貼息1.5個百分點，按照相關固定資產貸款發放之日起予以貼息，貼息期限不超過2年。將科技創新和技術改造再貸款政策支持的、銀行2026年起新發放的科技創新類貸款納入中央財政貼息支持範圍。政策實施至2026年12月31日，後續可視情延長實施期限。

　　擴展支持領域方面，在支持工業、能源電力、交通運輸、物流、文旅、老舊農機具等領域設備更新基礎上，增加建築和市政、用能設備、航空器材、電子信息、安全生產、設施農業、漁船、冷鏈設施、糧油加工、廢棄物循環利用、小水電、消費商業設施、人工智能、養老等領域，加大對高端化、智能化、綠色化、數字化設備更新支持。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

