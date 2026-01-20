  • 會員
AH股新聞

20/01/2026 12:16

【提振經濟】實施中小微企業貸款貼息，每年貼息1.5個百分點，單戶上限5000萬元

　　財政部、國家發改委、工信部、人民銀行、金融監管總局發布關於實施中小微企業貸款貼息政策的通知。通知稱，對2026年1月1日起經辦銀行發放的、符合條件的中小微民營企業固定資產貸款和中小微民營企業參與項目使用的新型政策性金融工具資金，中央財政按照貸款本金給予年化1.5個百分點、期限不超過2年的貼息支持，單戶貼息貸款規模上限5000萬元人民幣。政策實施期限暫定1年，後續可視情延長。同一筆貸款不得重複享受中央財政其他貼息政策。

　　通知稱，該項貼息政策支持新能源汽車、工業母機、醫藥工業、醫療裝備、基礎軟件和工業軟件、民用大飛機、服務器、移動通信設備、新型顯示、儀器儀錶、工業機器人、軌道交通裝備、船舶與海洋工程裝備、農機裝備等相關重點產業鏈及上下游產業，科技服務、物流服務、信息和軟件服務、節能環保服務、生產性租賃服務、商務服務等生產性服務業領域，農、林、牧、漁、農副產品加工業領域，以人工智能等為代表的新興領域。

　　通知並指，貼息政策投向相關重點領域產業鏈及其上下游產業的全部中小微民營企業（包括但不限於由支持小微企業融資協調工作機制推薦或由工業和信息化部共享的優質中小微民營企業）固定資產貸款，中小微民營企業參與項目使用的新型政策性金融工具資金。
 
《經濟通通訊社20日專訊》

