【提振經濟】財政部：今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」

財政部副部長廖岷在國新辦新聞發布會上表示，2026年，財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，概括起來就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強」。2026年財政赤字、債務總規模和支出總量將保持必要水平，確保總體支出力度「只增不減」、重點領域保障「只強不弱」。



「總量增加」，就是要擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。



「結構更優」，主要就是要持續優化支出結構，確保資金用在緊要處。通過有「力度」、有「溫度」的支出安排，不斷提升人民群眾的獲得感。



*繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」*



「效益更好」，就是著力提高資金使用效益，每一分錢都要產生應有的效益。2026年將繼續安排超長期特別國債，用於「兩重」建設和「兩新」工作，並優化政策實施；完善專項債券項目負面清單管理，深化地方「自審自發」試點，更好發揮債券資金效益。



「動能更強」，就是深化財稅重點領域改革，優化轉移支付結構，增強地方自主財力和統籌能力，提高轉移支付資金效能。通過加強財政資源和預算統籌、強化預算績效管理、落實優化出口退稅政策、清理規範稅收優惠和財政補貼等改革舉措，進一步增強地方財政發展動能、助力全國統一大市場建設。



廖岷表示，2026年財政部門將「硬核」支持穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，確保「十五五」實現良好開局。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》