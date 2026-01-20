《Ａ股行情》滬綜指高開0.06%，1月LPR維持不變

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地1月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%，連續八個月持穩。國際貨幣基金組織(IMF)在最新報告中預測，2026年中國經濟增速將達4.5%，低於2025年的5.0%，但比上次10月時的預測高出0.3個百分點。



滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.06%，報4116.37點，深成指及創業板均高開0.09%，盤初AI營銷概念再度造好，旅遊股及海南板塊走低。



國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對政府工作報告、「十五五」規劃綱要的意見建議。內地「AI六小虎」、人工智能初創公司稀宇科技(MiniMax)創始人閆俊杰現身座談會並發言，是繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位出席此類座談會的AI大模型企業代表。



李強表示，今年外部形勢依然複雜多變，不確定、難預料因素增多，但要看到中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，只要堅定信心、直面問題、集中力量辦好自己的事，就一定能不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。他強調，要以高質量發展的確定性，應對發展環境的不確定性；要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，注重各類政策組合發力，強化改革舉措與宏觀政策協同。



人行今日進行3240億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有3586億元逆回購到期，即今日淨回籠346億元。

《經濟通通訊社20日專訊》