《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.1%，深證B平收

上證B股指數收跌0.1%，報260.24點。深證B股指數收跌不足0.1%，報1256.74點。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/01/2026 15:07
