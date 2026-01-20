  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 15:07

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.1%，深證B平收

　　上證B股指數收跌0.1%，報260.24點。深證B股指數收跌不足0.1%，報1256.74點。
《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰20/01/2026 15:17  《中國房產》廣州住建局：加快商品房去庫存，投資１２００億改…

下一篇新聞︰20/01/2026 14:59  《中國要聞》去年中國對外非金融類直接投資１４５６﹒６億美元…

其他
More

20/01/2026 14:59  《中國要聞》無錫華潤燃氣籲用戶勿墮燃氣費充值優惠騙局

20/01/2026 14:30  【ＦＯＣＵＳ】零售界「蜜雪」招股，鳴鳴狂奔「黃雀在後」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區