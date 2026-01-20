《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.3%，地產板塊逆市上漲

A股早盤高開低走，滬綜指上午收低0.3%報4101.62點，深成指也跌1.22%，創業板指軟1.83%。滬深兩市半日成交18479億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加568億元或3.1%。



從板塊來看，房地產板塊逆市反彈，城投控股(滬:600649)、大悅城(深:000031)等封板。國家統計局公布2025年四季度和全年國內生產總值初步核算結果。其中，四季度房地產業GDP絕對額為21107億元，同比跌1%；全年為83024億元，同比微增0.2%。另1月貸款市場報價利率(LPR)繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。這是內地LPR連續八個月持穩。



芯片股則衝高回落，寒武紀(滬:688256)半日跌3.9%，佰維存儲(滬:688525)飆升7.9%；英偉達(US.NVDA)供應商美光科技高管表示，AI基礎設施建設對高端半導體的需求激增，導致記憶體芯片出現「空前」短缺，料情況會持續到今年之後。



下跌方面，商業航天概念再度調整，航天動力(滬:600343)等多股跌停；算力硬件股集體調整，海南自貿概念亦走軟。個股跌多升少，滬深兩市共3206隻個股下跌。

《經濟通通訊社20日專訊》