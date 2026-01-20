《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.17%，深創業板指挫1.67%

A股市場午後疲軟，滬綜指升0.17%，報4106.92點，滬深300指數走低0.25%，深成指跌0.94%，創業板指挫1.67%。上海B股跌0.17%，深圳B股微跌0.01%。軍工航天、海南秒概念跌幅靠前，房地產、石油股拉漲。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/01/2026 13:36
