20/01/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指近平收，創業板挫1.8%，地產股全日強勢

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指收跌0.01%報4113.65點，深成指跌0.97%，創業板指跌1.79%
▷ 滬深兩市成交額2.78萬億元，2139隻個股下跌
▷ 地產股板塊指數升逾2%，貴金屬板塊逆勢走高

　　A股三大指數今日集體下跌，滬指收跌0.01%報4113.65點，深成指跌0.97%，創業板指跌1.79%。滬深兩市全天成交額2.78萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升694億元或2.6%，共2139隻個股下跌。

　　盤面上，國防和5G通信板塊大幅下挫，半導體板塊先升後回，另外海南自貿概念跌幅居前。至於地產股則全日強勢，板塊指數升逾2%。2025年12月新房房價同比跌2.7%為五個月最大跌幅，一線和二三線均下行但趨勢分化。華泰證券指出，12月數據顯示行業仍處於築底企穩之中，中央經濟工作會議表明中央穩地產的堅定態度，此外，降準降息通道的形成也將為行業穩定提供更好的宏觀環境，「優供給」導向有望推動企業競爭格局重塑。

　　貴金屬板塊亦逆勢走高，湖南白銀(深:002716)、招金黃金(深:000506)雙雙漲停；受格陵蘭島緊張局勢影響，現貨黃金今日首次突破4700美元/盎司大關，再創歷史新高；白銀則接近紀錄高位。美國總統特朗普威脅要對歐洲盟友徵收額外關稅，全球市場情緒低迷，引發對避險資產的搶購。

　　國家發改委指出，當前中國經濟運行存在供強需弱的問題，接下來要堅持把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求；今年發改委將研究制定出台2026-2030年擴大內需戰略實施方案，提供強有力的創新舉措和要素保障。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004718.88-0.33　
上證指數4113.65-0.0112214.90
深證成指14155.63-0.9715563.10
創業板指3277.98-1.79　
科創501482.99-1.58　
B股指數260.24-0.101.31
深證B指1256.74-0.030.61

《經濟通通訊社20日專訊》

