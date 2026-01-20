《海納智見－王勝祖》中國策略-上行趨勢下的震盪，耐心掘金結構

2026年初以來，上證綜指先後突破4000點與4100點關口，並逼近4200點。市場開始呈現一定程度的過熱現象：



1. 商業航天與AI應用板塊的火爆氛圍帶動增量資金集中入場，上周一（12日）成交額大幅放量至3.6萬億元（人民幣．下同）並創歷史新高，ETF批量漲停（包括多隻規模超百億的ETF）。



2. 杠杆資金加速流入--上周前四個交易日兩融資金淨流入達912億，且已連續兩周大幅淨流入，流入強度與2025年8-9月階段性高位相當；兩融餘額突破2.7萬億，融資買入額佔比升至11%，其一年分位數在周一達到94%。



3. 散戶資金流入持續攀升。



在此背景下，1月15日，中國證監會召開2026年系統工作會議，分析當前形勢，研究部署2026年工作，會議強調，堅持穩字當頭、鞏固市場穩中向好勢頭，及時做好逆周期調節、堅決防止市場大起大落。相應組合拳包括：



1. 滬深北交易所將融資保證金最低比例由80%上調至100%。



2. 1月15日A股市場8隻寬基ETF單日淨流出資金達668.09億元，創歷史最高紀錄，其中華泰柏瑞滬深300ETF單日淨流出201.57億元，為成立以來最大流出規模。寬基ETF估算上周四、五合計流出資金約1700億；作為對比，2025年全年淨流入約500億，且2025年4月「對等關稅戰」階段買入約1500億。



3. 上周末彭博社報道，中國正將高頻交易者的服務器從交易所本地數據中心遷出。我們認為這將「進一步維護交易公平性，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為」，短期或將壓制投機情緒，但不會改變中期行情的趨勢。



市場展望：伴隨監管短期「降溫」意圖的強化，A股前期領漲板塊如商業航天上周批量跌停，短期情緒面或需一定時間修復，市場或將進入階段性震盪。但是，中期而言，慢牛的大趨勢是監管層和市場主導型資金的一致目標和共同利益，春季行情並沒有結束，而是洗洗更健康，後續在消化短期結構性過熱風險後，行情將繼續向上。



投資策略：在短期震盪階段，建議保持耐心，但中期多頭思維不改，把握住這個震盪調整的時間窗口，積極挖掘更具中長期性價比的中國資產。A股和港股長期而言是相輔相成、共同促進中國資產在全球財富配置中的崛起；中短期的行情節奏則是你追我趕、交替領跑，短期考慮到A股嚴監管及情緒「降溫」，而港股科技權重股後續將受益於進入AI產品密集發布窗口，所以，「北水」或有望更積極掘金港股的優勢資產，短期港股或有望強於A股。



立足春季行情，重點不在於指數的短期起伏，關鍵在於結構，建議投資者順應「抑制題材炒作，促進上市公司價值成長和治理提升」的監管意圖，趁行情震盪而深挖半導體、創新藥、港股科技龍頭、光模塊等結構性亮點，增加港股優勢紅利資產的配置，等待A股航天軍工等熱門題材賽道調整之後的分化機會。



風險提示：地緣衝突與貿易摩擦風險；美聯儲降息不及預期風險；中國經濟復甦節奏和化債風險。



《海通國際首席經濟學家 王勝祖》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。