  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 17:40

《海納智見－王勝祖》中國策略-上行趨勢下的震盪，耐心掘金結構

　　2026年初以來，上證綜指先後突破4000點與4100點關口，並逼近4200點。市場開始呈現一定程度的過熱現象：

　　1. 商業航天與AI應用板塊的火爆氛圍帶動增量資金集中入場，上周一（12日）成交額大幅放量至3.6萬億元（人民幣．下同）並創歷史新高，ETF批量漲停（包括多隻規模超百億的ETF）。

　　2. 杠杆資金加速流入--上周前四個交易日兩融資金淨流入達912億，且已連續兩周大幅淨流入，流入強度與2025年8-9月階段性高位相當；兩融餘額突破2.7萬億，融資買入額佔比升至11%，其一年分位數在周一達到94%。

　　3. 散戶資金流入持續攀升。

　　在此背景下，1月15日，中國證監會召開2026年系統工作會議，分析當前形勢，研究部署2026年工作，會議強調，堅持穩字當頭、鞏固市場穩中向好勢頭，及時做好逆周期調節、堅決防止市場大起大落。相應組合拳包括：

　　1. 滬深北交易所將融資保證金最低比例由80%上調至100%。

　　2. 1月15日A股市場8隻寬基ETF單日淨流出資金達668.09億元，創歷史最高紀錄，其中華泰柏瑞滬深300ETF單日淨流出201.57億元，為成立以來最大流出規模。寬基ETF估算上周四、五合計流出資金約1700億；作為對比，2025年全年淨流入約500億，且2025年4月「對等關稅戰」階段買入約1500億。

　　3. 上周末彭博社報道，中國正將高頻交易者的服務器從交易所本地數據中心遷出。我們認為這將「進一步維護交易公平性，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為」，短期或將壓制投機情緒，但不會改變中期行情的趨勢。

　　市場展望：伴隨監管短期「降溫」意圖的強化，A股前期領漲板塊如商業航天上周批量跌停，短期情緒面或需一定時間修復，市場或將進入階段性震盪。但是，中期而言，慢牛的大趨勢是監管層和市場主導型資金的一致目標和共同利益，春季行情並沒有結束，而是洗洗更健康，後續在消化短期結構性過熱風險後，行情將繼續向上。

　　投資策略：在短期震盪階段，建議保持耐心，但中期多頭思維不改，把握住這個震盪調整的時間窗口，積極挖掘更具中長期性價比的中國資產。A股和港股長期而言是相輔相成、共同促進中國資產在全球財富配置中的崛起；中短期的行情節奏則是你追我趕、交替領跑，短期考慮到A股嚴監管及情緒「降溫」，而港股科技權重股後續將受益於進入AI產品密集發布窗口，所以，「北水」或有望更積極掘金港股的優勢資產，短期港股或有望強於A股。

　　立足春季行情，重點不在於指數的短期起伏，關鍵在於結構，建議投資者順應「抑制題材炒作，促進上市公司價值成長和治理提升」的監管意圖，趁行情震盪而深挖半導體、創新藥、港股科技龍頭、光模塊等結構性亮點，增加港股優勢紅利資產的配置，等待A股航天軍工等熱門題材賽道調整之後的分化機會。

　　風險提示：地緣衝突與貿易摩擦風險；美聯儲降息不及預期風險；中國經濟復甦節奏和化債風險。

《海通國際首席經濟學家　王勝祖》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

上一篇新聞︰20/01/2026 17:49  【聚焦數據】去年廣東人均可支配收入同比增4.3%，人均消費支出增4%

下一篇新聞︰20/01/2026 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

20/01/2026 18:03  《Ａ股動向》廣汽回應「廣汽汽車芯片一半將由格力芯片替代」：…

20/01/2026 17:58  去年玉蘭債發行規模創新高，中歐關係持續改善有望推動擴容

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區