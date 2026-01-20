  • 會員
20/01/2026 09:51

《Ａ股焦點》大廠稱記憶體芯片「空前」短缺，A股芯片股衝高

　　英偉達供應商美光科技運營執行副總裁Manish Bhatia表示，AI基礎設施建設對高端半導體的需求激增，導致記憶體芯片出現「空前」短缺，料情況會持續到今年之後。

　　他指出，製造AI加速器(accelerators)材料之一高頻寬記憶體(HBM)，佔用行業許多產能，以至於手機、個人電腦等傳統範疇面對更嚴重的憶體短缺。個人電腦和智能電話製造商亦加入爭奪2026年後記憶體芯片壟斷權的行列，而自動駕駛汽車和人形機械人將進一步推動對記憶體芯片的需求。

　　消息刺激下，A股芯片股衝高，中微半導(滬:688380)、江化微(滬:603078)漲停，佰維存儲(滬:688525)升5.8%，龍芯中科(滬:688047)彈5.6%，瀾起科技(滬:688008)升3.5%，海光信息(滬:688041)走高3.4%。

　　此外，江波龍(深:301308)昨日盤後公告股東詢價轉讓價格每股212.09元（人民幣．下同），擬轉讓股份已獲全額認購，初步確定受讓方為54名機構投資者，擬受讓股份總數約為1257萬股。是次轉讓價格較周一（19日）收盤價折價近37%。江波龍現價升0.7%，報338.64元。
《經濟通通訊社20日專訊》

