  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 10:43

《Ａ股焦點》天合光能跌超6%，去年預虧至多75億元

　　中國光伏組件生產商天合光能(滬:688599)發布預虧公告，預計去年至多淨虧75億元(人民幣．下同)，股價大跌6.2%，報17.87元。

　　該公司預計2025年淨虧65億-75億元。業績預虧因光伏行業仍面臨階段性供需失衡，產業鏈各環節開工率處於低位，市場競爭進一步加劇，疊加國際貿易保護政策持續影響，上半年光伏產品價格較去年同期普遍承壓。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰20/01/2026 10:44  《Ａ股焦點》包鋼股份續挫超２％，爆炸已致６死４失聯，十年間…

下一篇新聞︰20/01/2026 10:42  《Ａ股焦點》匯川技術跌逾１％，正在籌劃赴港上市

其他
More

20/01/2026 10:40  《駐京專電》發改委：正謀劃推進一批「十五五」高技術產業重大…

20/01/2026 10:27  《Ａ股異動》鈞達股份Ａ一度跌停，現報８１﹒８１元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區