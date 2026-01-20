《Ａ股焦點》天合光能跌超6%，去年預虧至多75億元

中國光伏組件生產商天合光能(滬:688599)發布預虧公告，預計去年至多淨虧75億元(人民幣．下同)，股價大跌6.2%，報17.87元。
該公司預計2025年淨虧65億-75億元。業績預虧因光伏行業仍面臨階段性供需失衡，產業鏈各環節開工率處於低位，市場競爭進一步加劇，疊加國際貿易保護政策持續影響，上半年光伏產品價格較去年同期普遍承壓。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/01/2026 10:43
