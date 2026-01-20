  • 會員
AH股新聞

20/01/2026 09:10

【人行操作】內地1月LPR連續八個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%

　　人民銀行公布，1月貸款市場報價利率（LPR）繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。這是內地LPR連續八個月持穩。
《經濟通通訊社20日專訊》

