【人行操作】內地1月LPR連續八個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%

人民銀行公布，1月貸款市場報價利率（LPR）繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。這是內地LPR連續八個月持穩。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
20/01/2026 09:10
人民銀行公布，1月貸款市場報價利率（LPR）繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。這是內地LPR連續八個月持穩。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
下一篇新聞︰20/01/2026 09:04 《中日關係》日本政府數據：去年１２月赴日中國遊客同比下降４…
20/01/2026 09:04 《神州期貨》廣期所調整碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度及交易保證金
20/01/2026 09:04 《打擊貪腐》原中國核工業集團總經理顧軍被查，卸任不足兩年
20/01/2026 08:54 《駐京專電》李強召開專家、企業家座談會，ＭｉｎｉＭａｘ閆俊…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON