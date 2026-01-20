【聚焦數據】內地去年金融業GDP增4.5%，房地產業微升0.2%

國家統計局公布2025年四季度和全年國內生產總值(GDP)初步核算結果，其中，四季度金融業GDP絕對額為24687億元（人民幣．下同），同比增3.3%；全年為101337億元，增長4.5%。



四季度，房地產業GDP絕對額為21107億元，同比跌1%；全年為83024億元，微增0.2%



*去年製造業GDP增6.1%，建築業跌1.1%*



四季度，工業GDP絕對額為111455億元，同比增5%，其中製造業GDP絕對額為92467億元，增5.1%；全年工業GDP絕對額為416826億元，增長5.8%，其中製造業GDP絕對額為346747億元，增長6.1%。



四季度，建築業GDP絕對額為26475億元，同比下跌2.5%；全年為86425億元，下跌1.1%。



*去年租賃和商務服務業GDP增逾一成*



四季度，租賃和商務服務業GDP絕對額為19722，同比增12.7%；全年為63666億元，增長10.3%。



四季度，信息傳輸、軟件和信息技術服務業GDP絕對額為17391億元，同比增10.7%；全年為70599億元，增長11.1%。



四季度，住宿和餐飲業絕對額為7899億元，同比增5.6%；全年為26403億元，增長4.9%。

