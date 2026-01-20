《打擊貪腐》國安部前副部長高以忱大搞政商勾連、大肆收錢斂財，被開除黨籍

中紀委國家監委網站今日通報，經對原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任、國務院防範和處理邪教問題辦公室副主任高以忱立案審查調查，高以忱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，決定給予高以忱開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，高以忱喪失理想信念，背棄初心使命，毫無政治意識和政治鑑別力，大搞政商勾連、利益交換，嚴重污染政治生態，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違規為他人調動工作提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，無償接受私營企業主提供的車輛服務；干預和插手司法活動；大肆收錢斂財，退而不休，利用職務便利為他人在公司上市審批、土地使用權轉讓、執行案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。



公開資料顯示，75歲的高以忱曾任國家安全部副部長，2005年起兼任中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室（610辦公室）副主任、中共中央政法委副秘書長、中央維護穩定工作領導小組辦公室副主任，2017年卸任公職，2025年6月被通報受查。

