【關稅戰】中國據報完成1200萬噸美國大豆採購承諾

據《路透》引述三位交易商報道，中國已購買約1200萬噸美國大豆，達成美方所稱在2月底前購買該數量的承諾。此次購買的美國大豆自去年12月至今年5月期間裝運。



由於貿易戰期間買家避開北美供應，中國自去年9月起連續四個月未從美國進口大豆。在去年10月底中美領導人會面後，中國恢復採購美國大豆。白宮當時表示，中國同意自2026年起連續三年每年至少購買2500萬噸美國大豆。



*中儲糧和中糧集團成唯二美國大豆中國買家*



不過，私營大豆壓榨商繼續青睞阿根廷和巴西的廉價供應，因此國有儲備商中儲糧集團和國有貿易商中糧集團有限公司(COFCO)成為美國大豆的唯一買家。在這兩家公司大量採購之後，中國上周實現了進口1200萬噸美豆的目標。



其中一位熟悉此次出貨細節的消息人士稱，除非美國大豆價格能與南美的大豆競爭，否則在9月新貨上市前，不太可能再進一步採購美國大豆。



報道指，中儲糧和中糧集團沒有立即回應置評請求。



*中國連續四個月無進口美國大豆*



海關總署數據顯示，去年12月美國大豆進口量從2024年同期的426萬噸降至零，這也是美國大豆進口量連續第四個月為零。數據並顯示，12月巴西大豆裝運量同比激增92.5%，達到566萬噸；阿根廷大豆裝運量同比增長524.7%，達165萬噸。



美國大豆在中國市場的佔有率也從2024年的21%驟降。2025年，中國大豆進口總量達到創紀錄的1.1183億噸，同比增長6.5%，其中從美國進口同比下降24%，為1682萬噸，佔比僅15%。巴西大豆的佔比則從2024年的71%增至2025年的73.6%，而阿根廷的份額從4%增至7%。

《經濟通通訊社20日專訊》