【聚焦數據】去年廣東人均可支配收入同比增4.3%，人均消費支出增4%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 城鎮居民人均可支配收入63974元，農村居民28170元
▷ 居民人均消費支出37262元，CPI降0.2%，PPI降1.5%
國家統計局廣東調查總隊今日發布2025年主要民生數據。2025年，廣東居民人均可支配收入53669元（人民幣．下同），高於全國平均水平的43377元，同比增長4.3%，扣除價格因素，實際增長4.5%（以下如無特別說明，以下均為同比名義增速）。
分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入63974元，同比增長3.8%；農村居民人均可支配收入28170元，同比增長5.4%。
按收入來源分，四大項收入全面增長。2025年，廣東居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別增長4.3%、5.4%、3.3%和3.7%。
*去年廣東CPI下降0.2%，PPI同比降1.5%*
2025年，廣東居民人均消費支出37262元，同比增長4.0%。分城鄉看，城鎮居民人均生活消費支出42726元，同比增長4.1%；農村居民人均生活消費支出23743元，同比增長3.0%。
按消費類別分，廣東居民八大類消費支出「7漲1降」。食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健以及其他用品及服務人均支出分別增長2.8%、0.8%、2.1%、3.8%、7.1%、12.7%、-6.4%和15.1%。
2025年，廣東居民消費價格指數(CPI)同比下降0.2%，降幅較上年擴大0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.4%，漲幅較上年擴大0.3個百分點。同期，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.5%，工業生產者購進價格指數(IPI)同比下降2.8%。
《經濟通通訊社20日專訊》
