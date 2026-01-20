  • 會員
20/01/2026 17:58

去年玉蘭債發行規模創新高，中歐關係持續改善有望推動擴容

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年玉蘭債發行12筆共12億美元，同比增53%
▷ 玉蘭債累計發行規模突破220億元人民幣
▷ 興業銀行發行30億元玉蘭債，票面利率1.95%

　　據《彭博》報道，中國債券市場小眾品種「玉蘭債」的2025年發行量創下新高。彭博匯總數據顯示，2025年共計有12筆玉蘭債完成發行，發行金額共計12億美元，同比增加約53%，為2020年該品種啟動以來最高。自推出以來，該品種債券計價貨幣包括了人民幣、歐元和美元，去年人民幣計價佔據多數。

　　玉蘭債是指中資發行人通過上海清算所和歐洲清算銀行合作推出的系統，面向國際投資者發行的債券；白玉蘭是上海市的市花，玉蘭債因此得名。根據上海清算所公告，截至目前，玉蘭債發行人已全面覆蓋中資金融機構和非金融企業，累計發行規模突破220億元人民幣。

　　報道指，在全球地緣政治變局下，中國與歐洲關係有望更加密切，這也為玉蘭債後續增長打開了想象空間。

　　報道引述星展銀行經濟學家Samuel Tse稱，「不斷增進的中歐經貿關係是玉蘭債發行量提高的原因之一」，相比於歐元和美元，人民幣的融資成本更低，是發行人可能更青睞使用這一幣種融資的原因。

　　中泰證券固收首席分析師呂品稱，玉蘭債為發行人提供了多元融資渠道，規模創新高主要得益於制度創新、政策推動與中歐關係回暖等多重因素的共同作用，後續發行量有望進一步增長。

*上清所工作會議稱要推進玉蘭債等提質擴容*

　　上海清算所2026年工作會議也提到要推進玉蘭債與自貿離岸債等提質擴容。上周興業銀行發行的3年期玉蘭債票面利率定在1.95%，這一定價較初始價格指引大幅收窄50個基點，發行金額為30億元人民幣，峰值認購倍數超過4.3倍。興業銀行稱，這筆交易刷新了玉蘭債券峰值訂單規模及認購倍數的歷史記錄。

　　雖然歐洲與中國圍繞晶片製造商安世半導體的爭端進入了關鍵階段，不過隨著美國總統特朗普圍繞格陵蘭島局勢，宣布對歐洲八國加徵關稅，加劇歐美緊張關係，中國和歐洲正尋求建立更深入的聯繫。

　　愛爾蘭總理馬丁本月早些時候訪華，他表示看好中歐建立更廣泛框架管理貿易關係。近期，中國圍繞電動汽車貿易的談判也取得進展。歐盟將以最低價格機制取代對中國製造電動車徵收的高額關稅，此舉獲得中國歡迎。
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

