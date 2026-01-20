  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 15:56

《中美關係》外交部：中美應在平等、尊重、互惠基礎上，探索正確相處之道

　　中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及美國總統特朗普擬於4月訪華一事時表示，「我目前沒有可以提供的信息」。郭嘉昆並在應詢對特朗普近期外交政策作出評價時指出，過去一年，中美關係歷經起伏波折，實現總體動態穩定，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待。一年來，中美關係發展的歷程再次表明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中美應該在平等、尊重、互惠基礎上，探索兩個大國的正確相處之道。中方願同美方一道推動中美關係穩定發展，同時堅定維護自身主權安全和發展利益。

　　另外，對於特朗普此前宣布成立加沙「和平委員會」並邀請多國領導人加入，郭嘉昆今日在記者會上表示，「中方已經收到了美方的邀請」。

　　特朗普總統任期剛滿一年。他在去年11月與中國國家主席習近平通電話後，透露已接受邀請於今年4月訪問中國。今年初，美軍突襲委內瑞拉挾走親中的時任總統馬杜羅及其妻子，外界認為勢影響中美關係，不過特朗普稱不會影響，他會如期4月訪華。至近日，特朗普又威脅「吞併」格陵蘭。
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區