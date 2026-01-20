《中美關係》外交部：中美應在平等、尊重、互惠基礎上，探索正確相處之道

中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及美國總統特朗普擬於4月訪華一事時表示，「我目前沒有可以提供的信息」。郭嘉昆並在應詢對特朗普近期外交政策作出評價時指出，過去一年，中美關係歷經起伏波折，實現總體動態穩定，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待。一年來，中美關係發展的歷程再次表明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中美應該在平等、尊重、互惠基礎上，探索兩個大國的正確相處之道。中方願同美方一道推動中美關係穩定發展，同時堅定維護自身主權安全和發展利益。



另外，對於特朗普此前宣布成立加沙「和平委員會」並邀請多國領導人加入，郭嘉昆今日在記者會上表示，「中方已經收到了美方的邀請」。



特朗普總統任期剛滿一年。他在去年11月與中國國家主席習近平通電話後，透露已接受邀請於今年4月訪問中國。今年初，美軍突襲委內瑞拉挾走親中的時任總統馬杜羅及其妻子，外界認為勢影響中美關係，不過特朗普稱不會影響，他會如期4月訪華。至近日，特朗普又威脅「吞併」格陵蘭。

