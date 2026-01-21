  • 會員
AH股新聞

21/01/2026 10:17

【聚焦數據】北京去年GDP同比增5.4%優於全國水平，經濟總量突破5萬億

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京2025年GDP達52073.4億元，同比增5.4%
▷ 第三產業增5.8%，第二產業增3.5%，第一產業降0.7%
▷ 規上工業增6.5%，設備購置投資增66%

　　北京發布全年經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，2025年，北京實現地區生產總值52073.4億元（人民幣．下同），經濟總量突破5萬億元大關，按不變價格計算，比上年增長5.4%，優於全國水平的增5%。分產業看，第一產業實現增加值109.2億元，下降0.7%；第二產業實現增加值　7187.4億元，增長3.5%；第三產業實現增加值　44776.9億元，增長5.8%。

*去年北京規上工業增加值增6.5%，回投增5.5%*

　　2025年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，比上年增長6.5%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長20.2%和17.7%；醫藥製造業下降8.6%；新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.4倍、1.2倍、47.6%和21.6%。

　　2025年，全市固定資產投資（不含農戶）比上年增長5.5%。其中，反映企業生產能力擴大的設備購置投資增長66.0%，佔固定資產投資的比重為32.3%，同比提高11.7個百分點。分領域看，基礎設施投資下降1.6%，房地產開發投資下降15.5%。

　　2025年末，全市房屋施工面積10307.8萬平方米，比上年末下降8.9%。全年商品房銷售面積1041.0萬平方米，下降6.9%。

*去年北京社會消費品零售總額降2.9%

　　2025年，全市市場總消費額比上年增長1.6%。其中，服務性消費額在信息、交通等領域帶動下，增長5.0%；實現社會消費品零售總額13677.0億元，下降2.9%，降幅比前三季度收窄2.2個百分點。社會消費品零售總額中，商品零售12353.5億元，下降2.9%，餐飲收入1323.5億元，下降3.0%，分別收窄2.4個、0.7個百分點。汽車類、通訊器材類商品零售額分別下降13.7%和15.9%，降幅自四季度以來逐步收窄。

　　北京市統計局表示，總的看，2025年北京經濟持續回升向好，重點領域韌性增強，新興動能加快成長，創新優勢更加突出，發展質量穩步提升。同時，外部環境依然複雜嚴峻，國內有效需求不足、發展不平衡不充分問題較為突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。下階段，要堅持穩中求進、提質增效，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，持續激發市場活力、提升發展動力，鞏固和增強經濟向新向好勢頭，努力實現「十五五」良好開局。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

