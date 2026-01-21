  • 會員
21/01/2026 11:18

《駐京專電》工信部：5G用戶規模超12億，第二階段6G技術試驗已啟動

　　工信部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存今日在國新辦發布會上介紹，中國已建成5G基站483.8萬座，全國所有鄉鎮以及95%的行政村已通5G，建成了全球規模最大、技術領先的信息基礎設施；5G用戶規模超12億戶。目前，中國5G標準必要專利聲明量全球佔比達42%；6G研發已完成第一階段技術試驗，形成了超300項關鍵技術儲備，近期已經啟動了第二階段6G技術試驗。

*加強算力網絡體系建設，加快推進5G等融入各行業*

　　下一步，工信部將圍繞統籌推進「建、用、研」三個方面，突出「升級、迭代、深化」3個關鍵詞，推動信息通信行業高質量發展。升級，即推進網絡升級，包括實施「寬帶升級」專項，在城市地區和重點場景部署5G-A網絡和萬兆光網，推動「雙千兆」向「雙萬兆」升級；加快移動物聯網「萬物智聯」發展；加強算力網絡體系建設，深入實施城域「毫秒用算」專項行動。迭代，即加快技術迭代，加快推進6G技術研發，前瞻布局和培育面向6G的應用產業生態；加強下一代光通信、量子信息等研發布局。深化，即推動應用深化，加快推進5G、工業互聯網、千兆光網、算力等深度融入工業、農業、交通運輸、文旅、教育、醫療等行業領域，全面服務經濟社會數智化發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

