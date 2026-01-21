  • 會員
AH股新聞

21/01/2026 17:39

《滬／深股通》海光信息(688041)為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
海光信息(688041)3505.94
紫金礦業(601899)3306.32
寒武紀(688256)2071.62
工業富聯(601138)1841.84
長電科技(600584)1818.10
兆易創新(603986)1645.29
瀾起科技(688008)1475.76
中國西電(601179)1179.47
藥明康德(603259)1129.67
貴州茅台(600519)1019.76

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3056.42
新易盛(300502)3011.90
中際旭創(300308)2971.86
陽光電源(300274)1993.54
北方華創(002371)1886.38
信維通信(300136)1718.37
立訊精密(002475)1380.64
濰柴動力(000338)1234.00
深南電路(002916)1107.82
通富微電(002156)1093.84

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

