  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 17:40

中交建(01800)孫立強辭任副總裁

　　中國交通建設(01800)(滬:601800)宣布，接獲孫立強辭任函件，因其工作安排變動，辭任公司副總裁，自今日起生效。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

上一篇新聞︰21/01/2026 17:43  《行業數據》國家電影局：去年中國電影全產業鏈產值逾８１７２…

其他
More

21/01/2026 18:04  《中國要聞》胡潤：中國瞪羚企業數量增８％，深圳３３家首超倫…

21/01/2026 18:03  《中國要聞》財政部：創新企業境內發行存託憑證試點稅收減免延…

21/01/2026 17:49  《中國要聞》五部門：武漢天河機場、深圳灣、蓮塘等４１個口岸…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區