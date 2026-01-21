中交建(01800)孫立強辭任副總裁

中國交通建設(01800)(滬:601800)宣布，接獲孫立強辭任函件，因其工作安排變動，辭任公司副總裁，自今日起生效。
21/01/2026 17:40
