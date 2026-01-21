  • 會員
21/01/2026 17:23

復銳醫療(01696)與星邁泰科醫療簽合作意向書，擬建中國本土化生產

　　復銳醫療(01696)宣布，本月與星邁泰科醫療簽訂合作意向書，就於中國本土化潛在合作構建戰略合作框架，當中潛在合作擬於中國建立本土化生產，聚焦於能量源醫美設備布局。

　　復銳醫療稱，星邁泰科醫療為公司控股股東復星醫藥(02196)(滬:600196)的間接全資附屬公司，故星邁泰科醫療因屬公司關連人士的聯繫人而為公司的關連人士。
《經濟通通訊社21日專訊》

