Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 08:13

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2025年1-12月主要數據一覽:　　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2025年全年+5.01401879
 2025年第四季+4.5387911
 2025年第三季+4.8354500
 2025年第二季+5.2341778
 2025年第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 2024年第四季+5.4373726
 2024年第三季+4.6341758
 2024年第二季+4.7328838
 2024年第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2025年12月+0.8 
(CPI)全年0 
工業生產者出廠價格2025年12月-1.9 
(PPI)全年-2.6 
社會消費品零售總額12月+0.945136
 全年+3.7501202
城鎮固定資產投資1-12月-3.8485186
工業增加值12月+5.2 
貨幣供應　M22025年12月底+8.5 
人民幣新增貸款2025年12月 9100
 全年 16.27萬
外匯儲備2025年12月底 33579億美元
出口2025年12月+6.63577.8億美元
 全年+5.537718.7億美元
進口2025年12月+5.72436.4億美元
 全年025829億美元
外貿2025年全年順差11889.8億美元
FDI1-11月-7.56931.8
製造業採購經理指數2025年12月50.1按月升0.9個百分點

