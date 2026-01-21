《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部等出台財政金融促內需一攬子政策

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，努力實現「十五五」良好開局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話強調，要把學習貫徹黨的二十屆四中全會精神不斷引向深入，更好統一思想、凝心聚力，在黨中央堅強領導下扎實做好各項工作，努力實現「十五五」良好開局。



總量增加，結構更優--2026年財政政策更加積極

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月20日，財政部副部長廖岷在國新辦新聞發布會上表示，2026年，財政部將繼續實施更加積極的財政政策，概括起來就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強」。財政部門將「硬核」支持穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，確保「十五五」實現良好開局。



國家發改委：研究設立國家級併購基金

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國新辦1月20日舉行新聞發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。國家發改委副主任王昌林在會上表示，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快構建現代化產業體系。要發揮好國家創業投資基金行業標桿作用，研究設立國家級併購基金，加強政府投資基金布局規劃和投向指導。





《上海證券報》



深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，努力實現「十五五」良好開局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。



財政部等部門出台財政金融促內需一攬子政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月20日，財政部等部門發布實施中小微企業貸款貼息政策、實施民間投資專項擔保計劃、優化實施設備更新貸款財政貼息政策、優化實施服務業經營主體貸款貼息政策、優化實施個人消費貸款財政貼息政策等六項政策。其中四項是支持民間投資的政策，另外兩項是支持促進消費的政策。



股債期協同發力，提升多層次資本市場服務質效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

積極發展股債期市場，是增強資本市場包容性、適應性的關鍵舉措。1月16日，中國證監會召開的2026年系統工作會議提出「健全股債期產品和服務體系」，並明確2026年將「堅持改革攻堅，不斷提高服務高質量發展質效」。





《證券時報》



深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，努力實現「十五五」良好開局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。



國家發改委：正研究制定城鄉居民增收計劃

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月20日上午，國新辦舉行新聞發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。發布會全面回顧2025年經濟發展成效，介紹2026年重點工作，從穩增長、挖潛能、促改革多維度發力，為「十五五」開局之年的經濟高質量發展築牢根基。



財政金融促內需一攬子政策落地

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年首場國務院常務會議部署的財政金融促內需一攬子政策1月20日公布。為確保一攬子政策更早釋放效果，財政部會同相關部門已在近期召開全國推進視頻會，布置地方和經辦機構及早落實。在1月20日召開的國新辦新聞發布會上，財政部有關負責人對一攬子政策要點作出詳細解答。