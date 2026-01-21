  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 08:13

《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部等出台財政金融促內需一攬子政策

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 財政部等1月20日出台六項財政金融促內需政策
▷ 國家發改委研究設立國家級併購基金
▷ 發改委正研究制定城鄉居民增收計劃

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，努力實現「十五五」良好開局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話強調，要把學習貫徹黨的二十屆四中全會精神不斷引向深入，更好統一思想、凝心聚力，在黨中央堅強領導下扎實做好各項工作，努力實現「十五五」良好開局。

總量增加，結構更優--2026年財政政策更加積極
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月20日，財政部副部長廖岷在國新辦新聞發布會上表示，2026年，財政部將繼續實施更加積極的財政政策，概括起來就是「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強」。財政部門將「硬核」支持穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，確保「十五五」實現良好開局。

國家發改委：研究設立國家級併購基金
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國新辦1月20日舉行新聞發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。國家發改委副主任王昌林在會上表示，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快構建現代化產業體系。要發揮好國家創業投資基金行業標桿作用，研究設立國家級併購基金，加強政府投資基金布局規劃和投向指導。


《上海證券報》

深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，努力實現「十五五」良好開局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。

財政部等部門出台財政金融促內需一攬子政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月20日，財政部等部門發布實施中小微企業貸款貼息政策、實施民間投資專項擔保計劃、優化實施設備更新貸款財政貼息政策、優化實施服務業經營主體貸款貼息政策、優化實施個人消費貸款財政貼息政策等六項政策。其中四項是支持民間投資的政策，另外兩項是支持促進消費的政策。

股債期協同發力，提升多層次資本市場服務質效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
積極發展股債期市場，是增強資本市場包容性、適應性的關鍵舉措。1月16日，中國證監會召開的2026年系統工作會議提出「健全股債期產品和服務體系」，並明確2026年將「堅持改革攻堅，不斷提高服務高質量發展質效」。


《證券時報》

深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，努力實現「十五五」良好開局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。

國家發改委：正研究制定城鄉居民增收計劃
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月20日上午，國新辦舉行新聞發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。發布會全面回顧2025年經濟發展成效，介紹2026年重點工作，從穩增長、挖潛能、促改革多維度發力，為「十五五」開局之年的經濟高質量發展築牢根基。

財政金融促內需一攬子政策落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年首場國務院常務會議部署的財政金融促內需一攬子政策1月20日公布。為確保一攬子政策更早釋放效果，財政部會同相關部門已在近期召開全國推進視頻會，布置地方和經辦機構及早落實。在1月20日召開的國新辦新聞發布會上，財政部有關負責人對一攬子政策要點作出詳細解答。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區