AH股新聞

21/01/2026 17:05

《神州經脈》英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英首相施紀賢或下周訪華重啟商業對話
▷ 拼多多未報送涉稅信息被罰款10萬元
▷ 北京2025年GDP達52073.4億元增5.4%

　　滬深股市今日低開高走，滬綜指輕微收升0.08%，收報4116.94點，深成指升0.7%，創業板指亦升0.54%。兩市全日成交2.6萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日減少1771億元或6.4%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9650，較上個交易日4時30分收盤價跌47點子，止五連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0014，較上個交易日跌8點子，止兩連升，較市場預測偏弱近440點。

*今日新聞精選*

1. 據《路透》引述消息報道，英國首相施紀賢計劃下周訪問北京，屆時中英兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，預計兩國大型企業高管將參與其中。阿斯利康、BP、滙豐、施羅德投資等英國公司將加入改組後的「中英企業家委員會」(UK-China CEO Council)；中方代表應會包括中國銀行、建設銀行、比亞迪等公司。與此同時，英國政府20日批准中國在倫敦興建超級大使館。中國外交部發言人郭嘉昆今日表示，為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務，相關申請及獲批完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。

2. 美國貿易代表格里爾在達沃斯出席世界經濟論壇期間提出，在中美元首計劃中的4月會晤前夕，中美可能舉行新一輪貿易談判。​中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到，中美之間是否考慮舉行此類會晤時指出，「建議向中方的主管部門進行詢問」。郭嘉昆並強調，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

3. 工信部副部長張雲明今日在國新辦發布會上表示，工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動計算智能大產業發展；並將加速做好人形機器人生態，強化國家人工智能產業投資基金對人形機器人的支持力度，建設人形機器人開源社區，發布人形機器人與具身智能綜合標準化體系建設指南，促進創新成果全球共享。

4. 據《新華社》報道，從國家稅務總局上海市長寧區稅務局獲悉，上海尋夢信息技術有限公司(拼多多平台運營主體)未按照相關要求報送涉稅信息，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改但未在規定期限內完成，該局依法依規對拼多多作出罰款10萬元的處罰決定。《彭博》昨日曾引述知情人士稱，中國加大對拼多多的調查，近幾周多部門派出100多名調查人員進駐該公司上海總部；此前該公司員工與監管機構人員發生肢體衝突。

5. 據《彭博》報道，英偉達首席執行官黃仁勳計劃1月下旬前往中國，以重新開拓這個對其AI芯片至關重要的市場。據知情人士透露，黃仁勳將在春節假期前去中國參加公司聚會；預計他還將訪問北京，但目前尚不清楚他是否會與中國高級官員會面。此外，他的行程可能視潛在會談的安排進度而有所變動。

6. 央視新聞今日發布題為《從老房改造到新房建設，今年怎麼幹？專訪住房城鄉建設部部長》的專訪報道。住房城鄉建設部部長倪虹表示，今年將著力穩定房地產市場，下一步重點是有序搭建房地產開發、融資、銷售等基礎性制度。在房地產開發上，做實項目公司制；在房地產融資上，推行主辦銀行制；在商品房銷售上，要推行現房銷售制，實現「所見即所得」。

7. 全球最大AI開源社區Hugging Face最新數據顯示，阿里千問衍生模型數突破20萬個，成為全球首個達成此目標的開源大模型。同時，千問系列模型下載量突破10億次，平均每天被下載110萬次，已完全超越美國Llama，穩居開源大模型全球第一。

8. 北京發布全年經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，2025年，北京實現地區生產總值52073.4億元，經濟總量突破5萬億元大關，按不變價格計算，比上年增長5.4%，優於全國水平的增5%。另外，上海市統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，去年上海市實現地區生產總值56708.71億元，按不變價格計算，同比增長5.4%，優於全國水平的增5%。

