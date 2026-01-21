  • 會員
AH股新聞

21/01/2026 17:00

《鍾之日記》快手炒上，港股止跌

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指1月21日收升97點，終止四連跌
▷ 快手股價升3.6%，可靈AI月活躍用戶破1200萬
▷ 萬科境內債展期議案通過，股價升5.7%

　　1月21日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美歐貿易戰陰霾籠罩，美股周二（20日）三大股指齊挫，反映中概股表現的金龍指數跌1.45%，恒指低開90點。地緣政治緊張局勢刺激，避險情緒推升金價，金礦股走揚，促使大市倒升。快手(01024)午後帶領科網股向上，港股午後一度漲逾200點，最終全日升97點或0.4%，恒指收報26585，中斷四連跌，主板成交近2505億元。

*A股縮量收升，黃金股走強*

　　美股三大股指周二均創三個月來最大單日跌幅，市場擔憂美國總統特朗普對歐洲發出的新關稅威脅，令「拋售美國」交易迅速升溫。有分析指中國從2018年初到現在積累了足夠多的貿易戰經驗，中國受到的拖累可能是有限的。滬深股市今日低開高走，滬綜指輕微收升0.08%，收報4116.94點，深成指升0.7%，創業板指亦升0.54%。兩市全日成交2.6萬億元人民幣，較上一個交易日減6.4%。

　　美國與歐洲因格陵蘭島問題關係趨於緊張，避險需求大增，現貨黃金今天突破4880美元/盎司；滬金主力合約突破1100元/克整數關口，日內漲超4%，續創歷史新高。黃金板塊全日走強，招金黃金(深:000506)、四川黃金(深:001337)漲停。

　　此外，半導體再度活躍，板塊指數全日漲3.6%；AI應用及人形機器人概念亦收高。工信部副部長張雲明表示，據測算2025年中國人工智能企業數量超6000家，人工智能核心產業規模預計突破1.2萬億元。工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動具身智能大產業發展；未來會強化國家人工智能產業投資基金對人形機器人的支持力度。

*快手升3.6%，可靈AI月活躍用戶突破1200萬*
　
　　據《晚點LatePost》報道，快手(01024)旗下視頻生成大模型可靈AI的月活躍用戶(MAU)在今年1月突破1200萬。2025年，可靈全年收入預計將達到1.4億美元，遠超快手在2025年初定下的6000萬美元收入目標。
　
　　消息帶動快手股價一度急升逾5%，最終收漲3.6%，報78.8元，成為今日表現次佳藍籌。
　
　　報道引述一位可靈人士的說法，用戶數快速攀升主要得益於產品在2025年底的連續迭代，包括全球首個大一統多模態視頻模型可靈O1、具備「音畫同出」能力的可靈2.6模型，以及動作控制功能。其中，動作控制功能(Motion Control)成為2026年1月用戶繼續快速增長的關鍵，用戶能夠生成精準操控動作與表情的角色視頻，引發社交媒體病毒式傳播。
　
　　可靈鎖定專業創作者（P端用戶，如自媒體視頻創作者、廣告從業人員等）和B端企業級客戶（如AI Gateway聚合平台等）為核心用戶群，P端付費訂閱會員貢獻了將近70%的收入。據悉，今年初至今，可靈App端付費用戶規模較去年12月增長約350%，日均收入水平較12月日均提升約30%。
　
　　此前，摩根大通的研報指出，快手當前估值對應12倍2026年預期市盈率，而2026-2027年利潤複合增長率預計達21%，是全球最被低估的AI股之一。該行預計，2026年快手的調整後淨利潤預計同比增長20%，2027年將繼續增長23%。
　
　　另外，快手集團連續兩日回購。19日集團斥約2996萬元回購39.2萬股，每股最高價76.75元，每股最低價76.1元；次日再斥約2995萬元回購39.3萬股，每股最高價76.7元，每股最低價75.85元。該集團根據授權累計回購1876.83萬股，佔約0.44%股權。　

*萬科收漲5.7%，境內債展期議案過關*

　　內房萬科(02202)大幅改進展期條件後，其首支境內債券獲得了持有人同意展期，部分本金將延遲一年兌付。萬科股價反彈，今日收漲5.7%，報3.68元。

　　萬科公告稱，境內債「21萬科02」進行審議的五個議案中，其中公司補充提出的本金首付四成其餘展期一年、小額兌付及應收款增信的議案四《關於調整「21萬科02」回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》，在持有人會議上同意票佔表決權總數比例達92.11%；另一個補充議案五寬限期延至60個交易日、小額兌付及首期付5%本金的同意票比例僅為33.33%。

　　萬科同時發布付息公告，稱於1月22日支付「21萬科02」自2025年1月22日至2026年1月21日期間的利息。「21萬科02」債券餘額11億元人民幣，票面利率3.98%，預計支付債息約4378萬元人民幣。此外「21萬科02」債券獲1032萬張回售申報，萬科購回金額涉超10億元人民幣。
　　
　　本次獲通過的展期議案是萬科優化後追加提出的，今日萬科還再次召開兩期中票（22萬科MTN004和22萬科MTN005）的持有人會議，與「21萬科02」類似的展期議案若獲通過，則公司有望度過公開債務出險後的首波考驗。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

