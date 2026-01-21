《Ａ股焦點》國晟科技連續5日跌停，預計去年淨虧損至多6.5億

國晟科技(滬:603778)昨日(20日)公告稱，預計2025年歸屬於上市公司股東的淨利潤為-3.25億元(人民幣．下同)至-6.5億元。



國晟科技連續五個交易日跌停，現報16.37元。



資料顯示，國晟科技原名乾景園林，原主營園林景觀業務，後通過併購轉型至光伏組件、電站運營等新能源領域。



國晟科技表示，2025年，光伏行業由於結構性產能過剩，供需矛盾仍然突出，在激烈的行業競爭條件下，組件價格持續處於相對低位。受此影響，公司主營業務收入減少，盈利能力下降。同時基於謹慎性原則，公司計提了存貨跌價準備和長期資產減值準備，對本報告期的經營業績造成較大影響。



值得注意的是，近期，國晟科技收獲暴漲行情，2025年10月31日至2026年1月6日期間，公司股票5次觸及股價異常波動、1次觸及嚴重異常波動情形，其間累計漲幅高達370.20%，基於前述情況，公司按照相關規定申請自1月7日開市起停牌核查。



停牌3個交易日後，國晟科技1月9日披露股票交易停牌核查結果，提示多項風險，並於1月12日開市起復牌。復牌後，國晟科技股價繼續衝高，1月14日達到27.72元的歷史高位。1月14日晚，上交所對相關投資者採取了暫停帳戶交易等自律監管措施。

