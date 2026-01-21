《神州期貨》上期所上調銅、鋁、黃金、白銀期貨保證金和漲跌停板幅度

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

上海期貨交易所發布通知，經研究決定，自2026年1月22日（星期四）收盤結算時起，調整銅、鋁、黃金、白銀期貨相關合約交易保證金比例和漲跌停板幅度。



具體來看，銅、鋁期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%。與之對應的是，上海國際能源交易中心也發布了關於調整國際銅期貨相關合約交易保證金比例和漲跌停板幅度的通知，比例與上期所通知一致。



黃金和白銀期貨則各分兩檔調整，其中黃金期貨AU2602、AU2603、AU2604合約漲跌停板幅度調整為16%，套保持倉交易保證金比例調整為17%，一般持倉交易保證金比例調整為18%；黃金期貨AU2606、AU2608、AU2610、AU2612、AU2702合約漲跌停板幅度調整為15%，套保持倉交易保證金比例調整為16%，一般持倉交易保證金比例調整為17%；



白銀期貨AG2602、AG2603、AG2604合約漲跌停板幅度調整為17%，套保持倉交易保證金比例調整為18%，一般持倉交易保證金比例調整為19%；白銀期貨AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合約漲跌停板幅度調整為15%，套保持倉交易保證金比例調整為16%，一般持倉交易保證金比例調整為17%。



值得注意的是，這已經是上期所本月第二次對白銀期貨參數進行調整。1月7日，上期所曾發布三項針對白銀期貨的通知，包括上調手續費至成交金額的萬分之二點五、日內開倉限額7000手，以及將四個白銀合約的漲跌停板幅度調整為16%、套保持倉交易保證金比例調整為17%、一般持倉交易保證金比例調整為18%。

《經濟通通訊社21日專訊》