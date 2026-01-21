  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 08:49

《神州期貨》上期所上調銅、鋁、黃金、白銀期貨保證金和漲跌停板幅度

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上期所2026年1月22日調整銅鋁金銀期貨保證金及漲跌停板
▷ 銅鋁期貨漲跌停板調至8%，保證金分9%及10%
▷ 國際銅期貨同步調整，金銀依合約分兩檔調整

　　上海期貨交易所發布通知，經研究決定，自2026年1月22日（星期四）收盤結算時起，調整銅、鋁、黃金、白銀期貨相關合約交易保證金比例和漲跌停板幅度。

　　具體來看，銅、鋁期貨已上市合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保持倉交易保證金比例調整為9%，一般持倉交易保證金比例調整為10%。與之對應的是，上海國際能源交易中心也發布了關於調整國際銅期貨相關合約交易保證金比例和漲跌停板幅度的通知，比例與上期所通知一致。

　　黃金和白銀期貨則各分兩檔調整，其中黃金期貨AU2602、AU2603、AU2604合約漲跌停板幅度調整為16%，套保持倉交易保證金比例調整為17%，一般持倉交易保證金比例調整為18%；黃金期貨AU2606、AU2608、AU2610、AU2612、AU2702合約漲跌停板幅度調整為15%，套保持倉交易保證金比例調整為16%，一般持倉交易保證金比例調整為17%；

　　白銀期貨AG2602、AG2603、AG2604合約漲跌停板幅度調整為17%，套保持倉交易保證金比例調整為18%，一般持倉交易保證金比例調整為19%；白銀期貨AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合約漲跌停板幅度調整為15%，套保持倉交易保證金比例調整為16%，一般持倉交易保證金比例調整為17%。

　　值得注意的是，這已經是上期所本月第二次對白銀期貨參數進行調整。1月7日，上期所曾發布三項針對白銀期貨的通知，包括上調手續費至成交金額的萬分之二點五、日內開倉限額7000手，以及將四個白銀合約的漲跌停板幅度調整為16%、套保持倉交易保證金比例調整為17%、一般持倉交易保證金比例調整為18%。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區