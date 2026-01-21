《中歐關係》華為批歐盟擬禁中國供應商參與關鍵行業：違背基本法律原則

據《路透》報道，歐盟計劃在關鍵行業逐步淘汰來自高風險供應商的組件和設備，根據歐盟執委會昨日（20日）公布的一份草案，此舉預計將影響華為等公司，並已引發華為方面的批評。



華為的一名發言人表示：「基於供應商的來源國而非事實證據和技術標準來限制或排除非歐盟供應商的立法提案，違背了歐盟公平、非歧視和比例原則等基本法律原則，也不符合歐盟在世界貿易組織(WTO)框架下的相關義務，」她並補充，「我們將密切關注立法進程的後續發展，並保留採取措施以維護自身合法權益的權利。」



歐盟執委會並未點名任何公司或國家。不過，歐洲近期加大了對中國技術的審查力度。例如，德國最近任命一個專家委員會重新評估對華貿易政策，並禁止在未來的6G電信網絡中使用中國組件。美國在2022年已禁止批準華為和中興通訊(00763)(深:000063)的新電信設備，並一直敦促歐洲盟友採取類似行動。



*歐盟：新政適用於18個行業，將保障技術主權*



新措施將適用於執委會認定的18個關鍵行業，包括探測設備、聯網和自動駕駛車輛、電力供應和儲能系統、供水系統，以及無人機和反無人機系統。雲服務、醫療設備、監控設備、航天服務和半導體也被列為關鍵行業。



「隨著新的網絡安全方案出台，我們將擁有更好的手段來保護關鍵（信息和通信技術）供應鏈，並果斷應對網絡攻擊，」歐盟執委會副主席維爾庫寧(Henna Virkkunen)在聲明中說。他還強調，上述方案是確保歐洲技術主權、提升整體安全的重要一步。



根據提案，移動運營商將在高風險供應商名單公布後有36個月時間，逐步淘汰關鍵組件。光纖、海底電纜等固定網絡及衛星網絡的淘汰期限將稍後公布。只有在執委會或至少三個歐盟國家發起正式風險評估後，對被視為具網絡安全風險國家的供應商的限制措施才會生效。任何舉措都將基於市場分析和影響評估。

《經濟通通訊社21日專訊》