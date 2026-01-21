  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 09:01

《中歐關係》華為批歐盟擬禁中國供應商參與關鍵行業：違背基本法律原則

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐盟擬禁高風險供應商參與18個關鍵行業
▷ 華為指歐盟提案違背法律原則及WTO義務
▷ 德國已禁止6G網絡使用中國組件

　　據《路透》報道，歐盟計劃在關鍵行業逐步淘汰來自高風險供應商的組件和設備，根據歐盟執委會昨日（20日）公布的一份草案，此舉預計將影響華為等公司，並已引發華為方面的批評。

　　華為的一名發言人表示：「基於供應商的來源國而非事實證據和技術標準來限制或排除非歐盟供應商的立法提案，違背了歐盟公平、非歧視和比例原則等基本法律原則，也不符合歐盟在世界貿易組織(WTO)框架下的相關義務，」她並補充，「我們將密切關注立法進程的後續發展，並保留採取措施以維護自身合法權益的權利。」

　　歐盟執委會並未點名任何公司或國家。不過，歐洲近期加大了對中國技術的審查力度。例如，德國最近任命一個專家委員會重新評估對華貿易政策，並禁止在未來的6G電信網絡中使用中國組件。美國在2022年已禁止批準華為和中興通訊(00763)(深:000063)的新電信設備，並一直敦促歐洲盟友採取類似行動。

*歐盟：新政適用於18個行業，將保障技術主權*

　　新措施將適用於執委會認定的18個關鍵行業，包括探測設備、聯網和自動駕駛車輛、電力供應和儲能系統、供水系統，以及無人機和反無人機系統。雲服務、醫療設備、監控設備、航天服務和半導體也被列為關鍵行業。

　　「隨著新的網絡安全方案出台，我們將擁有更好的手段來保護關鍵（信息和通信技術）供應鏈，並果斷應對網絡攻擊，」歐盟執委會副主席維爾庫寧(Henna Virkkunen)在聲明中說。他還強調，上述方案是確保歐洲技術主權、提升整體安全的重要一步。

　　根據提案，移動運營商將在高風險供應商名單公布後有36個月時間，逐步淘汰關鍵組件。光纖、海底電纜等固定網絡及衛星網絡的淘汰期限將稍後公布。只有在執委會或至少三個歐盟國家發起正式風險評估後，對被視為具網絡安全風險國家的供應商的限制措施才會生效。任何舉措都將基於市場分析和影響評估。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區