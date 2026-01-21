  • 會員
21/01/2026 09:30

【聚焦數據】上海去年GDP增5.4%高於全國水平，消費品零售總額增4.6%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海2023年GDP達56708.71億元，同比增5.4%
▷ 社會消費品零售總額增4.6%至16600.93億元
▷ 三大先導產業製造業產值增9.6%，集成電路增15.1%

　　上海市統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，去年上海市實現地區生產總值56708.71億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.4%，優於全國水平的增5%。分產業看，第一產業增加值99.39億元，增長2%；第二產業增加值11650.62億元，增長3.5%；第三產業增加值44958.7億元，增長6%。

*去年上海市規上工業增加值增4.6%*

　　2025年，上海市工業增加值同比增長5%。全市規模以上工業總產值同比增長4.6%。三大先導產業製造業產值同比增長9.6%，其中，集成電路製造業產值增長15.1%，人工智能製造業產值增長13.6%。工業戰略性新興產業產值同比增長6.5%，其中，新能源產業產值增長12.9%，高端裝備產業產值增長11.1%。

*去年上海市固投增4.6%，新房銷售面積降4.6%*

　　投資方面，去年全市固定資產投資同比增長4.6%。分領域看，工業投資同比增長20%，快於全市固定資產投資增速15.4個百分點；城市基礎設施投資增長11.2%。新建商品房銷售面積1579.85萬平方米，同比下降4.6%。

*去年上海CPI同比漲0.1%，PPI降2.2%*

　　消費方面，去年上海社會消費品零售總額16600.93億元，同比增長4.6%，增速比前三季度提高0.3個百分點。此外，去年上海居民消費價格(CPI)比上年上漲0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.7%。去年全市工業生產者出廠價格(PPI)比上年下降2.2%，工業生產者購進價格下降0.8%。
《經濟通通訊社21日專訊》

