《神州能源》能源局：冬季用電負荷首超14億千瓦，單日用電量首破300億千瓦時

據《上海證券報》報道，從國家能源局獲悉，2026年全國用電負荷三創冬季新高，冬季負荷首次突破14億千瓦，最高達14.17億千瓦，單日用電量首次在冬季突破300億千瓦時，保暖保供進入關鍵時期。



今年以來，全國用電負荷屢創新高。1月4日，全國最大電力負荷達到13.51億千瓦，首創冬季負荷歷史新高。1月18日以來，受大範圍寒潮天氣影響，全國電力負荷快速攀升，3天內負荷增加1.5億千瓦，相當於日本全年最大用電負荷；1月19日起連續兩天刷新冬季歷史最高紀錄，19日達13.79億千瓦，20日達14.17億千瓦。入冬以來，華北、西北、東北3個區域電網和新疆、西藏等12個省級電網負荷75次創歷史新高。



與此同時，全社會用電量維持高位。今年以來，全國日用電量持續維持高位，1月5日單日用電量首次在冬季突破300億千瓦時大關，1月5至7日、1月19日單日用電量均超300億千瓦時，分別為300.4、301.9、301.5、304.7億千瓦時。



下一步，國家能源局將指導督促各地、有關電力企業扎實做好度冬保暖保供各項工作，逐日跟蹤監測重點地區電力供需變化情況，及時協調解決潛在風險和問題，全力確保各地電力平穩供應和人民群眾溫暖過冬。

《經濟通通訊社21日專訊》