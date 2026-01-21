  • 會員
AH股新聞

21/01/2026 17:12

《神州能源》行業藍皮書：未來5年需建光熱發電項目裝機約6000兆瓦

　　由國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟、中國可再生能源學會太陽能熱發電專業委員會共同編著的《中國太陽能熱發電行業藍皮書(2025)》今日對外發布。《藍皮書》指出，根據《關於促進光熱發電規模化發展的若干意見》提出的目標：到2030年，光熱發電發展總裝機規模力爭達到15000MW(兆瓦)左右，即在現有所有項目基礎上（假設待建規劃項目均落地），未來5年還需要開發建設光熱發電項目裝機約6000MW。

　　在裝機容量方面，《藍皮書》顯示，2025年，全國新增併網光熱電站9座、總裝機容量900MW。截至2025年底，建成光熱電站/系統27座、累計裝機容量1738.2MW（含首座200kW超臨界二氧化碳光熱發電基礎研究實驗系統），較2024年增長107%，位居全球第三；其中，併網光熱發電機組容量1720MW。

　　據統計，目前處於實質性建設階段的光熱發電項目約25個，總裝機容量3000MW；其中，兩座350MW獨立光熱電站於2025年底啟動建設。待建及規劃的太陽能熱發電項目數量約31個、總裝機容量約4050MW（不包括尚未明確裝機容量的項目）。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

