AH股新聞

21/01/2026 17:49

《中國要聞》五部門：武漢天河機場、深圳灣、蓮塘等41個口岸各新設1家進境免稅店

摘要
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 五部門通知41口岸新設進境免稅店
▷ 橫琴口岸允許澳門居民購15000元免稅品
▷ 停止設立青島流亭機場等3口岸免稅店

　　財政部、商務部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局近日聯合印發《關於口岸進境免稅店有關事宜的通知》（以下簡稱《通知》），設立調整一批口岸進境免稅店，進一步便利進境旅客免稅購物消費，充分發揮免稅店支持提振消費的作用，促進免稅商品零售業務健康有序發展。

　　《通知》提出，在武漢天河國際機場、哈爾濱太平國際機場、張家界荷花國際機場、上海港國際客運中心、南沙國際郵輪母港、深圳灣口岸、橫琴口岸、蓮塘口岸等41個口岸各新設1家口岸進境免稅店。其中，橫琴口岸進境免稅店設立後，允許自澳門進境居民旅客在該口岸進境免稅店購買一定數量（15000元人民幣以內）的免稅商品。

　　同時，繼續在海口美蘭國際機場、蛇口郵輪中心、中山港、南沙港、羅湖、皇崗、文錦渡等11個口岸設立口岸進境免稅店。

　　對於一些經營合同即將或者已經到期、所處口岸客運功能發生變化的口岸進境免稅店，《通知》對其進行了調整優化。其中，停止設立青島流亭國際機場、廣州東火車站、江門港等3個口岸進境免稅店；待廈門高崎國際機場客運航線轉場至廈門翔安國際機場後，停止設立廈門高崎國際機場口岸進境免稅店。

　　有資格參與投標進境口岸免稅店的公司為經國務院批准具有免稅品經營資質的企業，包括：中國免稅品（集團）有限責任公司、深圳市國有免稅商品（集團）有限公司、珠海市免稅企業集團有限公司、中國出國人員服務有限公司、中國港中旅資產經營有限公司、王府井集團股份有限公司。
《經濟通通訊社21日專訊》

