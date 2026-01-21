  • 會員
21/01/2026 08:58

《中國要聞》何立峰達沃斯演說：世界不能重回弱肉強食叢林法則

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 何立峰達沃斯演說反對弱肉強食叢林法則
▷ 指出單邊做法違反世貿規則衝擊經貿秩序
▷ 提出四點主張含支持自由貿易與多邊主義

　　當地時間1月20日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會，並發表主旨演講，指中國對世界經濟發展是機遇，而不是威脅，各國有權維護自身正當權益，世界不能再回弱肉強食的叢林法則。

　　何立峰回顧，當前多邊貿易體制面臨多年未有的嚴峻挑戰，一些國家的單邊做法和貿易協議明顯違反世貿組織基本原則和規則，嚴重衝擊國際經貿秩序。「多邊主義是維護國際秩序穩定，促進人類發展進步的人間正道。規則面前應當人人平等，極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則，各國都有權維護自身的正當權益。」他說。

　　在談及全球經濟形勢時，何立峰警示，當前世界經濟增長動能不足，發展公平問題日益突出，可持續發展事業面臨嚴峻挑戰。何立峰指出，發展的道路上，不應當是你輸我贏的零和博弈，而應當是美美與共的共鳴協作。要共同把發展的蛋糕做大，比相互爭奪蛋糕更重要，共同解決合作的問題，比相互指責更有實效。

*中國發展是對世界經濟發展的機遇，而非威脅*

　　何立峰也引用中美經貿談判的案例說，要堅持相互尊重，平等協商，善於用對話妥善管控分歧，解決問題。只要相互之間能夠平等協商，相向而行，辦法總比問題多，中國是各國的貿易夥伴，而不是對手；中國的發展是對世界經濟發展的機遇，而不是威脅。

　　針對中國經濟發展情況，何立峰指出，中國發展取得的成績主要是靠改革、靠開放、靠創新，而不是「所謂的政府補貼」。中國經濟發展雖然也面臨一些老問題、新挑戰，但總體上是發展中的問題，是轉型中的問題。

　　何立峰提出四點看法，首先要堅定支持自由貿易，攜手推動普惠包容的經濟全球化；其次要堅定維護多邊主義，推動完善更加公正合理的國際經貿秩序；亦要堅持合作共贏，致力共同做大合作蛋糕、合力破解發展難題；最後是堅持相互尊重、平等協商，善用對話妥善管控分歧及解決問題。
《經濟通通訊社21日專訊》

