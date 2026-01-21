《中國要聞》何立峰達沃斯演說：世界不能重回弱肉強食叢林法則

當地時間1月20日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會，並發表主旨演講，指中國對世界經濟發展是機遇，而不是威脅，各國有權維護自身正當權益，世界不能再回弱肉強食的叢林法則。



何立峰回顧，當前多邊貿易體制面臨多年未有的嚴峻挑戰，一些國家的單邊做法和貿易協議明顯違反世貿組織基本原則和規則，嚴重衝擊國際經貿秩序。「多邊主義是維護國際秩序穩定，促進人類發展進步的人間正道。規則面前應當人人平等，極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則，各國都有權維護自身的正當權益。」他說。



在談及全球經濟形勢時，何立峰警示，當前世界經濟增長動能不足，發展公平問題日益突出，可持續發展事業面臨嚴峻挑戰。何立峰指出，發展的道路上，不應當是你輸我贏的零和博弈，而應當是美美與共的共鳴協作。要共同把發展的蛋糕做大，比相互爭奪蛋糕更重要，共同解決合作的問題，比相互指責更有實效。



*中國發展是對世界經濟發展的機遇，而非威脅*



何立峰也引用中美經貿談判的案例說，要堅持相互尊重，平等協商，善於用對話妥善管控分歧，解決問題。只要相互之間能夠平等協商，相向而行，辦法總比問題多，中國是各國的貿易夥伴，而不是對手；中國的發展是對世界經濟發展的機遇，而不是威脅。



針對中國經濟發展情況，何立峰指出，中國發展取得的成績主要是靠改革、靠開放、靠創新，而不是「所謂的政府補貼」。中國經濟發展雖然也面臨一些老問題、新挑戰，但總體上是發展中的問題，是轉型中的問題。



何立峰提出四點看法，首先要堅定支持自由貿易，攜手推動普惠包容的經濟全球化；其次要堅定維護多邊主義，推動完善更加公正合理的國際經貿秩序；亦要堅持合作共贏，致力共同做大合作蛋糕、合力破解發展難題；最後是堅持相互尊重、平等協商，善用對話妥善管控分歧及解決問題。

