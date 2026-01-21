  • 會員
AH股新聞

21/01/2026 13:52

《Ａ股評論》摩根資管中國：今年A股機會大於風險，關注消費電子等四大方向

　　近日，摩根資產管理舉辦新年投資策略會，在A股投資機會上，摩根資產管理中國權益團隊均衡成長組長李博表示，判斷2026年A股機會大於風險，結構性行情有望持續演繹，投資上建議保持均衡分散。

　　他建議重點關注四個方向：一是消費電子仍處於創新周期，龍頭公司估值處於相對低位，具備中長期配置價值；二是鋰電產業鏈，在以舊換新補貼政策支持下，國內電動車需求有望延續增長；三是大金融板塊，若權益市場維持慢牛，非銀金融基本面或保持景氣；四是圍繞「擴內需」政策主線，新興細分領域值得持續跟蹤。

*A股市場吸引力有望提升*

　　展望2026年，摩根資產管理中國資深環球市場策略師蔣先威表示，全球經濟增速或將放緩，但隨著利率逐步下行，主要成熟市場貨幣政策收緊節奏有望趨緩，低利率環境仍將對經濟形成支撐。對中國而言，外部不確定性減弱、政策環境保持友好，疊加企業盈利周期觸底回升以及「反內捲」政策對無序擴張的約束，工業企業利潤修復進程有望加快。

　　在資產配置層面，蔣先威指出，企業盈利改善有望支撐全球權益市場表現，但在高估值與地緣政治不確定性並存的背景下，投資者需合理降低回報預期，並通過多元化配置分散風險。A股市場吸引力有望提升，重點關注高景氣核心資產、出海相關賽道及供需格局改善的行業。
《經濟通通訊社21日專訊》

