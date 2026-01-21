  • 會員
AH股新聞

21/01/2026 16:00

《中英關係》英首相據報下周訪華，尋求重啟中英「黃金時代」商業對話

　　據《路透》引述消息人士報道稱，英國首相施紀賢計劃下周訪問北京，屆時中英兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，預計兩國大型企業高管將參與其中。

　　報道指，阿斯利康(AstraZeneca)、BP、滙豐(HSBC)、洲際酒店集團(IHG)、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德投資和渣打等英國公司將加入改組後的「中英企業家委員會」(UK-China CEO Council)。該委員會最初由時任中國國務院總理李克強和前英國首相文翠珊(Theresa May)於2018年共同構想，當時的中英關係被稱為「黃金時代」。

　　消息人士補充說，中方代表應會包括中國銀行、建設銀行、中國移動、工商銀行、中國中車、中國醫藥集團和比亞迪等公司。

　　報道稱，相關談判已進行了一段時間，但由於施紀賢此行的主要條件是批准中國在倫敦建立其超級大使館，因此談判才剛剛真正開始。

　　消息人士表示，該集團的官方英文名稱等細節問題仍有待解決，英國政府不願意在名稱中加入「CEO」，而中方計劃保留2018年使用的中文譯名。不過，由於中國使館的決定是最近才做出的，訪華的其他內容仍在敲定中。

　　據報英方最快可能在周五（23日）宣布首相的訪問和日程安排。
《經濟通通訊社21日專訊》

