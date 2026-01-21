《大灣區》廣州：香港賽馬會從化馬場10月底正式舉辦賽事

據廣州市發改委官微消息，廣州「十五五」規劃建議明確要求「深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈」。在本月舉行的今年廣州市兩會期間，廣州市發改委黨組書記、主任吳薩表示，要持續推進穗港澳重點領域務實合作，包括推動簽訂新一輪穗港馬產業戰略合作協議，推動從化馬場舉辦常規性國際賽馬賽事，謀劃具有大灣區特色的賽馬運動，推進賽馬運動與文旅產業融合發展，積極打造穗港馬產業深度合作區，謀劃辦好穗港科技創新和產業創新深度融合系列專題活動。



與此同時，廣州市從化區委書記趙龍透露，2026年10月底，香港賽馬會從化馬場將正式舉辦常規速度賽馬賽事，標誌著穗港馬產業合作進入嶄新階段。廣州將圍繞辦好賽馬賽事，積極與香港賽馬會建立健全高效協同的賽事運營保障機制，全面系統提升賽事組織、國際接待及配套服務水平，持續推動穗港兩地在規則銜接、機制對接上取得新突破。



*規劃10平方公里穗港馬產業深度合作區，大力開展「以馬招商」*



趙龍並表示，規劃10平方公里穗港馬產業深度合作區，大力開展「以馬招商」工作，攜手香港賽馬會開展策劃式招商和新場景培育，努力在馬產業及文化、旅遊、數字藝術等方面推動一批項目落地，拓展國際化、多元化消費場景，持續提升穗港馬產業深度合作區影響力和輻射力。

《經濟通通訊社21日專訊》