  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 10:55

《大灣區》廣州：香港賽馬會從化馬場10月底正式舉辦賽事

　　據廣州市發改委官微消息，廣州「十五五」規劃建議明確要求「深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈」。在本月舉行的今年廣州市兩會期間，廣州市發改委黨組書記、主任吳薩表示，要持續推進穗港澳重點領域務實合作，包括推動簽訂新一輪穗港馬產業戰略合作協議，推動從化馬場舉辦常規性國際賽馬賽事，謀劃具有大灣區特色的賽馬運動，推進賽馬運動與文旅產業融合發展，積極打造穗港馬產業深度合作區，謀劃辦好穗港科技創新和產業創新深度融合系列專題活動。

　　與此同時，廣州市從化區委書記趙龍透露，2026年10月底，香港賽馬會從化馬場將正式舉辦常規速度賽馬賽事，標誌著穗港馬產業合作進入嶄新階段。廣州將圍繞辦好賽馬賽事，積極與香港賽馬會建立健全高效協同的賽事運營保障機制，全面系統提升賽事組織、國際接待及配套服務水平，持續推動穗港兩地在規則銜接、機制對接上取得新突破。

*規劃10平方公里穗港馬產業深度合作區，大力開展「以馬招商」*

　　趙龍並表示，規劃10平方公里穗港馬產業深度合作區，大力開展「以馬招商」工作，攜手香港賽馬會開展策劃式招商和新場景培育，努力在馬產業及文化、旅遊、數字藝術等方面推動一批項目落地，拓展國際化、多元化消費場景，持續提升穗港馬產業深度合作區影響力和輻射力。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰21/01/2026 11:04  《駐京專電》工信部：支持地方建設未來產業先導區，加大政府投…

下一篇新聞︰21/01/2026 10:44  《Ａ股焦點》跨境通重挫超９％，陷多宗訴訟涉逾１１億元，全資…

其他
More

21/01/2026 11:22  英偉達ＣＥＯ黃仁勳據報擬１月下旬訪問中國

21/01/2026 11:18  《駐京專電》工信部：５Ｇ用戶規模超１２億，第二階段６Ｇ技術…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區