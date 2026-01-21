【ＡＩ】阿里千問系列模型下載量突破10億次，居開源大模型全球第一

全球最大AI開源社區Hugging Face最新數據顯示，阿里千問衍生模型數突破20萬個，成為全球首個達成此目標的開源大模型。同時，千問系列模型下載量突破10億次，平均每天被下載110萬次，已完全超越美國Llama，穩居開源大模型全球第一。

《經濟通通訊社21日專訊》