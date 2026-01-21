【ＡＩ】阿里千問系列模型下載量突破10億次，居開源大模型全球第一

全球最大AI開源社區Hugging Face最新數據顯示，阿里千問衍生模型數突破20萬個，成為全球首個達成此目標的開源大模型。同時，千問系列模型下載量突破10億次，平均每天被下載110萬次，已完全超越美國Llama，穩居開源大模型全球第一。
《經濟通通訊社21日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
21/01/2026 11:46
全球最大AI開源社區Hugging Face最新數據顯示，阿里千問衍生模型數突破20萬個，成為全球首個達成此目標的開源大模型。同時，千問系列模型下載量突破10億次，平均每天被下載110萬次，已完全超越美國Llama，穩居開源大模型全球第一。
《經濟通通訊社21日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰21/01/2026 11:50 【ＡＩ】淘寶天貓今年將首推「售後ＡＩ假圖」專項治理
下一篇新聞︰21/01/2026 11:44 《駐京專電》工信部：推動先進材料上下游協同創新，引領產業發展
21/01/2026 11:58 《中國要聞》中國核電、阿里巴巴等象山成立核能公司，註冊資本…
21/01/2026 11:38 《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１６％，黃金概念強彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON