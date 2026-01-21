【ＡＩ】淘寶天貓今年將首推「售後AI假圖」專項治理

據《科創板日報》報道，淘寶天貓今年將在行業首次推出售後AI假圖專項治理，上線識別模型並開放一鍵反饋入口。同時將在今年打造一站式AI服務中心，升級店小蜜5.0、售後AI助理、AI真實體驗分診斷等AI工具，將用戶消費行為、購買偏好、售後行為等標籤引入服務的各個環節。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/01/2026 11:50
